O Sporting venceu, esta sexta-feira, em casa do Estoril, por 3-0, no jogo que abriu a 7.ª jornada da Liga.

Os golos dos leões foram apontados por Geny Catamo (25m), Hidemasa Morita (31m) e Daniel Bragança (90+1m).

O Sporting segue na liderança do campeonato, com 21 pontos, fruto de sete vitórias noutros tantos jogos. Já o Estoril, ocupa, à condição, o 13.º posto, com seis pontos.