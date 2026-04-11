O Sporting desloca-se esta sexta-feira à Reboleira para um duelo com o Estrela determinante para os dois emblemas e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Ao VIVO do Maisfutebol a partir das 20h30. A equipa da casa desespera por pontos e tem um calendário muito exigente até ao final da temporada, enquanto os leões de Rui Borges arrancam para um ciclo decisivo da temporada que, depois da Reboleira, inclui jogos com o Arsenal, Benfica e FC Porto num curto espaço de pouco mais de duas semanas.

A verdade é que o campeão em título, ainda com um jogo em atraso na Liga [em casa frente ao Tondela], tem a oportunidade voltar a pressionar o FC Porto, podendo ficar a apenas dois pontos do líder que, no domingo, visita o Estoril. Os leões chegam a este jogo depois de um exigente duelo, em casa, diante do Arsenal (0-1), e na próxima quarta-feira voltam a defrontar os gunners em Londres. Quatro dias depois recebem o Benfica, também para o campeonato, e, mais três dias volvidos, vão ao Dragão para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Um calendário carregado que vai, com certeza, obrigar Rui Borges a gerir. O treinador não se cansa de repetir que «a Champions do Sporting é o campeonato», mas, neste ciclo, vai ter de dar descanso a alguns dos jogadores mais desgastados. Para a Reboleira, o treinador volta a contar com o capitão Morten Hjulmand, que cumpriu castigo na Champions, e deve rodar alguns elementos do setor defensivo. Gonçalo Inácio e Diomande, no limite dos «amarelos», estão em risco de falhar o dérbi com o Benfica e podem ceder os respetivos lugares a Quaresma e Debast, enquanto, nas laterais, Vagiannnidis e Ricardo Mangas podem voltar a ser chamados a jogar de início.

De resto, Rui Borges não deverá promover uma revolução, até porque o campeonato, como vincou o treinador, continua a ser a prioridade dos leões. Ainda sem Ioannidis e Luís Guilherme, a grande novidade na convocatória é o regresso de Geovany Quenda que deverá somar minutos na Reboleira. Em sentido contrário, João Simões terminou o jogo com o Arsenal com queixas e está em dúvida para o jogo desta noite.

Do lado do Estrela, João Nunes também diz que tenciona apresentar a melhor versão do Estrela frente ao Sporting. Depois da moralizante goleada ao Casa Pia (4-0), a equipa da Reboleira perdeu na visita à Choupana e voltou a ficar apenas com três pontos de vantagem sobre a linha d’água e um calendário muito exigente pela frente, com jogos com o FC Porto, Moreirense, Famalicão e Sp. Braga até ao final do campeonato.

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