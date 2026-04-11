Estrela-Sporting (onzes prováveis): gestão com um olho em Londres e outro no dérbi
Rui Borges deverá apostar no melhor onze na Reboleira, mas com alguns retoques para não hipotecar os desafios que se seguem
Rui Borges deverá apostar no melhor onze na Reboleira, mas com alguns retoques para não hipotecar os desafios que se seguem
O Sporting desloca-se esta sexta-feira à Reboleira para um duelo com o Estrela determinante para os dois emblemas e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Ao VIVO do Maisfutebol a partir das 20h30. A equipa da casa desespera por pontos e tem um calendário muito exigente até ao final da temporada, enquanto os leões de Rui Borges arrancam para um ciclo decisivo da temporada que, depois da Reboleira, inclui jogos com o Arsenal, Benfica e FC Porto num curto espaço de pouco mais de duas semanas.
A verdade é que o campeão em título, ainda com um jogo em atraso na Liga [em casa frente ao Tondela], tem a oportunidade voltar a pressionar o FC Porto, podendo ficar a apenas dois pontos do líder que, no domingo, visita o Estoril. Os leões chegam a este jogo depois de um exigente duelo, em casa, diante do Arsenal (0-1), e na próxima quarta-feira voltam a defrontar os gunners em Londres. Quatro dias depois recebem o Benfica, também para o campeonato, e, mais três dias volvidos, vão ao Dragão para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.
Um calendário carregado que vai, com certeza, obrigar Rui Borges a gerir. O treinador não se cansa de repetir que «a Champions do Sporting é o campeonato», mas, neste ciclo, vai ter de dar descanso a alguns dos jogadores mais desgastados. Para a Reboleira, o treinador volta a contar com o capitão Morten Hjulmand, que cumpriu castigo na Champions, e deve rodar alguns elementos do setor defensivo. Gonçalo Inácio e Diomande, no limite dos «amarelos», estão em risco de falhar o dérbi com o Benfica e podem ceder os respetivos lugares a Quaresma e Debast, enquanto, nas laterais, Vagiannnidis e Ricardo Mangas podem voltar a ser chamados a jogar de início.
De resto, Rui Borges não deverá promover uma revolução, até porque o campeonato, como vincou o treinador, continua a ser a prioridade dos leões. Ainda sem Ioannidis e Luís Guilherme, a grande novidade na convocatória é o regresso de Geovany Quenda que deverá somar minutos na Reboleira. Em sentido contrário, João Simões terminou o jogo com o Arsenal com queixas e está em dúvida para o jogo desta noite.
Do lado do Estrela, João Nunes também diz que tenciona apresentar a melhor versão do Estrela frente ao Sporting. Depois da moralizante goleada ao Casa Pia (4-0), a equipa da Reboleira perdeu na visita à Choupana e voltou a ficar apenas com três pontos de vantagem sobre a linha d’água e um calendário muito exigente pela frente, com jogos com o FC Porto, Moreirense, Famalicão e Sp. Braga até ao final do campeonato.
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