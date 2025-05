Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente por 2-1:

[Sporting teve a «estrelinha» neste encontro?]

«Estrelinha é o meu avô que está no céu, essa é uma estrelinha grande. Se foi essa a estrelinha que tivemos então agradeço pelo que lhe peço todos os dias. Acima de tudo há que focar no trabalho e a pressão existe desde o primeiro dia que vim para aqui. Os dérbis e os clássicos são os jogos em que menos pressão sinto, desde que sou treinador. Os jogadores estão motivados por eles próprios.»

[O que é que faltou ao Sporting para conseguir criar mais oportunidades de golo durante os 90 minutos?]

«Faltou-nos alguma inspiração de forma geral, o golo do Gil Vicente acontece na única aproximação que tiveram à nossa baliza. No geral, tivemos pouca mobilidade e as tomadas de decisão foram erradas. A bola saía sempre de forma muito lenta e notava-se que estávamos tensos. Tentámos ajustar ao intervalo e conseguimos que o Gil jogasse atrás quase o jogo todo. Tivemos de ir buscar linhas de passe mais longas, era um jogo onde tínhamos de insistir»