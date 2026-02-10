«Estrelinha? Só se for o meu avô, graças a Deus. Somos a equipa com mais ataques e golos marcados (na Liga), é natural que a qualquer momento façamos golo, seja no primeiro ou no último minuto.»

Foi assim que o treinador do Sporting, Rui Borges, respondeu na última noite quando questionado pela «estrelinha» do Sporting, que tem, nos últimos jogos (não só na Liga, mas também na Champions, ante PSG e Athletic Bilbao), alcançado vitórias e pontos para lá do minuto 90.

Facto é que, pela terceira jornada seguida e sempre com golo de Luis Suárez, o Sporting conseguiu resgatar pontos para lá do minuto 90 nesta edição da Liga. O golo do colombiano, na recarga ao penálti defendido por Diogo Costa, evitou a derrota dos leões no Estádio do Dragão, de onde saíram a quatro pontos do líder FC Porto, que confirma vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual (ver classificação).

Ora, Suárez já tinha sido decisivo em tempo de compensação nas duas jornadas anteriores, frente a Nacional e Arouca, mudando o resultado de empate para vitória do Sporting, que conseguiu cinco pontos para lá do minuto 90 nas últimas três rondas da Liga. Cruciais, não só para manter viva a luta pelo título, como também para ter evitado uma maior aproximação do Benfica.

E a propósito deste registo recente dos leões, a análise do Maisfutebol às 21 jornadas já disputadas confirma: entre os chamados três grandes, é o Sporting quem tem proveito para lá do minuto 90. O atual bicampeão nacional tem um saldo de cinco pontos ganhos com golos em tempo de compensação (sete ganhos, dois perdidos), altura em que o FC Porto já deixou escapar dois pontos (precisamente com o empate de segunda-feira no clássico). O Benfica já deixou voar, no saldo total, quatro pontos no tempo extra (dois ganhos, seis perdidos).

É verdade que, para o Sporting, os minutos extra até começaram por ser amargos quando um golo mudou um resultado: foi assim quando Zalazar (Sp. Braga) empatou em Alvalade aos 90+7m. Depois, e além das três últimas rondas, o leão conseguiu chegar ao triunfo nesse período nos Açores, ante o Santa Clara, com um golo de Hjulmand (o tal jogo do golo que surgiu após um canto mal assinalado).

Já o Benfica, que até venceu na Choupana em tempo de compensação, tinha antes visto escapar três vitórias na Luz, empatando com Rio Ave, Santa Clara e Casa Pia no tempo adicional.

Sem compensação, Sporting seria terceiro... a 11 pontos do FC Porto

Contas feitas, e se os jogos não tivessem compensação, o FC Porto seria líder com 58 pontos, o Benfica seria segundo classificado com 53 e o Sporting seria terceiro... a 11 pontos do líder! E a seis do Benfica. Ou seja, os leões teriam 47 pontos.

Os pontos ganhos e perdidos por FC Porto, Sporting e Benfica para lá dos 90m):

FC PORTO (-2):

21.ª Jornada: FC Porto-Sporting (1-1)

Seko Fofana (76m); Luis Suárez (90+9m)

_

SPORTING (+5):

8.ª Jornada: Sporting-Sp. Braga (1-1)

Luis Suárez (18m); Rodrigo Zalazar (90+7m).

11.ª jornada: Santa Clara-Sporting (1-2)

Vinícius Lopes (5m); Pedro Gonçalves (32m), Morten Hjulmand (90+4m)

19.ª jornada: Arouca-Sporting (1-2)

Luis Suárez (35m, 90+6m); Barbero (48m)

20.ª jornada: Sporting-Nacional (2-1)

Pedro Gonçalves (73m), Luis Suárez (90+6m); Alan Nuñez (76m)

21.ª Jornada: FC Porto-Sporting (1-1)

Seko Fofana (76m); Luis Suárez (90+9m)

_

BENFICA (-4):

1.ª Jornada: Benfica-Rio Ave (1-1)

Sudakov (86m); André Luiz (90+1m)

5.ª Jornada: Benfica-Santa Clara (1-1)

Pavlidis (59m); Vinícius Lopes (90+2m)

11.ª Jornada: Benfica-Casa Pia (2-2)

Sudakov (17m), Pavlidis (60m); Tomás Araújo (66m, p.b.), Renato Nhaga (90+1m)

12.ª Jornada: Nacional-Benfica (1-2)

Jesús Ramírez (60m); Prestianni (89m), Pavlidis (90+4m)

_

Sporting: um a cada sete golos são para lá do minuto 90

Além dos quatro golos marcados para lá dos 90 minutos e que lhe permitiram somar pontos, o Sporting tem tido apetência adicional para marcar na compensação da segunda parte. Embora em jogos em que apenas cimentaram as vitórias que teve, o Sporting fez outros quatro golos para lá do minuto 90.

Pedro Gonçalves fechou a vitória por 4-1 na visita ao Nacional (3.ª jornada) aos 90+2m, Fotis Ioannidis marcou aos 90+4m no triunfo caseiro por 3-0 ante o Moreirense (6.ª jornada), Geovany Quenda fez golo no êxito em Tondela, por 3-0 (9.ª jornada) aos 90+2m e Geny Catamo fixou a goleada ante o AVS, por 6-0 (14.ª jornada) aos 90+3m.

O Benfica, além do golo de Pavlidis que deu a vitória na Choupana, também tem mais dois golos para lá do minuto 90, que só aumentaram os números de duas vitórias: o golo de Gianluca Prestianni aos 90+5m na vitória por 3-0 ante o Tondela, na Luz (3.ª jornada), palco no qual Franjo Ivanovic fez, aos 90+2m, o último dos golos da goleada por 5-0 ante o Arouca (9.ª jornada).

Já o FC Porto não tem qualquer golo marcado para lá do minuto 90. O mais perto que esteve disso, fazendo diferença a seu favor, foi nas duas vitórias no concelho de Guimarães: o golo de Alan Varela ao minuto 85 ante o Vitória (0-1) e o de Deniz Gül ao minuto 88 em Moreira de Cónegos (1-2).

Com «estrelinha» ou não para Rui Borges, o Sporting tem tido crença e eficácia até ao fim, com 14,5 por cento dos 55 golos que tem na Liga (é o ataque mais concretizador da prova) a surgirem depois do minuto 90: ou seja, cerca de um a cada sete golos são nessa altura. O Benfica tem, nesse período, 6,81 por cento dos seus 44 golos na Liga.