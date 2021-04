Ruben Amorim garante que está imune às críticas que têm surgido nos jornais e nas redes sociais na sequência dos últimos resultados da equipa porque simplesmente não as lê, mas admite que o seu plantel está mais vulnerável neste capítulo, sobretudo os jovens que estão ligados às redes sociais.

«Obviamente vai ser um jogo difícil contra uma excelente equipa que ainda está na luta, que tem jogadores muito experientes, que joga muito bem, joga em casa», apontou o técnico, que antes de chegar aos leões, comandava os arsenalistas.

«Nós já conhecemos bem o Sp. Braga, eles conhecem-nos a nós, e o jogo pode ser decidido nos pormenores», frisou, continuando: «Nós estaremos preparados. Sabemos da qualidade do Sp. Braga, mas também sabemos da nossa e vamos a jogo para vencer, naturalmente».

Sobre o momento recente do Sporting, que continua na liderança, mas a perder vantagem para os principais competidores, e as críticas que têm surgido, Ruben Amorim afirmou: «Não faço ideia do que se tem falado do Sporting. Não leio nada, não tenho redes sociais, eu estou blindado nesse aspeto.»

O treinador não lê e aconselha os jogadores a fazerem o mesmo. «Dou esse conselho aos jogadores, mas, obviamente que eles, novos com redes sociais, chega-lhes tudo. É uma escolha de cada um», acrescentou, apontando: «Faz parte do futebol. Há fases boas e menos boas. É lidar com o máximo de naturalidade», referiu ainda.