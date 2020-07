Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o nulo frente ao Moreirense, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

«Existe frustração. A nossa ambição é ganhar cada um dos jogos. Tivemos o jogo quase sempre controlado. Na primeira parte tivemos situações de transições onde podíamos ter definido melhor e feito um ou dois golos. Na segunda parte continuámos com essa preponderância, fomos melhores no posicionamento ofensivo e na circulação. Depois da expulsão, o Moreirense assumiu uma estratégia diferente e recuou. Com superioridade, posse e com coerência, criámos muitas situações, mas não conseguimos finalizar. Estivemos sempre por cima e controlámos as transições. Existe frustração porque a ambição é sempre muito grande, mas devemos estar satisfeitos com a gestão e com o trabalho que fizemos durante o jogo.»



[Sp. Braga mais perto]:



«A resposta é igual quando a situação era contrária: pensamos no nosso jogo, na nossa forma de jogar e em cada um dos jogos que temos. Já estamos a pensar no próximo. Não vale a pena pensar noutras circunstâncias.»



[Opções diferentes na equipa inicial]:



«Hoje utilizou-se jogadores que estão disponíveis que contribuem de forma muito positiva. Os que entraram de início e acrescentaram com o decorrer do jogo... olhamos todos da mesma forma, no seu crescimento individual para darem contributo ao trabalho coletivo. Não tivemos resultado queríamos, mas fica exibição de muita agressividade, de respeito pela ideia da equipa.»