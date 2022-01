Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após a derrota por 3-2 frente ao Santa Clara, no jogo inaugural da 17.ª jornada da Liga:



«Apesar de termos marcado primeiro, não senti que tenhamos entrado bem no jogo. Permitimos que o Santa Clara tivesse as primeiras posses de bola e, inclusivamente, a primeira finalização. Temos de entrar mais fortes no jogo, quisemos ser dominantes e não conseguimos. Depois do golo do Palhinha tentamos assentar o jogo, sofremos um golo numa situação de quatro para um, num cruzamento que não pode acontecer.

Assim que marcamos o 2-1, pensamos que íamos ter o controlo do jogo, mas sofrendo logo o 2-2, a equipa ficou um bocado instável neste instante, com algumas perdas de bola. A seguir, já nos 3-2, o que dissemos aos jogadores foi para tentar ganhar bolas nas áreas. A última finalização do Paulinho podia ter dado o 3-3 e quem sabe se conseguíamos ir ao 4-3.

[Expulsão do Bragança]: «O Daniel Bragança entrou quando acharmos que devia ter entrado. O Daniel Bragança está preparado para entrar ao minuto 80, 65 ou ser titular. Entrou quando tinha de entrar e mexeu no jogo quando tinha de mexer. Teve a infelicidade da expulsão. É um menino sem maldade nenhuma.

O balneário estava triste como era normal. Estava frutado. É um balneário que esta época e na anterior está habituado a ganhar. O que sinto é que todos querem voltar a ter essa sensação.»