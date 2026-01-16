Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Casa Pia, por 3-0, na 18.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Casa Pia

«Em relação ao jogo é simples, faltou-nos a energia certa para encarar o jogo numa fase inicial. Normalmente entramos sempre muito bem e intensos, os primeiros dez minutos até entrou bem o Casa Pia. Depois fomos igualando o jogo e faltou-nos mais dinâmica à direita. À esquerda estávamos condicionados porque tínhamos o Ivan, mas foi fazendo um bom jogo. O golo dá-nos essa confiança, começamos a ser mais dinâmicos e agressivos, com uma linha que se sente confortável de frente, forte em duelos e precisamos de jogadores entrelinhas para criar esses espaços. O Casa Pia, ao longo de todo o jogo, procurou sempre bolas mais longas e ataques à profundidade com os alas. A linha defensiva esteve muito mais dinâmica e acaba por ser um resultado justo.»

Dois centrais canhotos de início?

«Acho que é uma questão de mentalidade, se jogarmos com dois destros é normal, mas dois canhotos já não é. Não é nada de anormal no jogo, não estamos é habituados a que isso aconteça, no futuro acho que cada vez mais vai acontecer isso. Ontem disse isso a brincar no treino, daqui a poucos anos vamos ver laterais com pés trocados, dá outras coisas ao jogo e outras visões. O futebol cada vez mais é revolucionário nesse sentido. Naquilo que são os centrais, a mim não muda em nada, não estamos é habituados a ver dois centrais de pé esquerdo. A qualidade de passe do Inácio está lá independentemente do lado em que jogue. Tem mais a ver com a qualidade individual.»

Estreia a titular de Luís Guilherme

«O Luís Guilherme fez um bom jogo, competente, foi aparecendo e não se escondeu do jogo. Procurou muito, tem 19 anos e é um menino, gosta de aprender e entende rápido. Acho que no futuro vai ser um jogador muito importante para a dinâmica da equipa.»