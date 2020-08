O Famalicão arrancou, esta segunda-feira, os trabalhos de preparação para a temporada 2020/2021 na I Liga portuguesa, num dia pautado pelos exames médicos ao plantel.

O arranque fez-se com 20 dos 23 atletas, com destaque para a presença do médio Pedro Gonçalves, negociado pelo Sporting. Ausentes, com devida autorização do clube, estiveram Gabriel, Jhonata Robert e Walterson.

Com a saída de boa parte do plantel que levou o clube ao sexto lugar na I Liga, na época de regresso ao principal campeonato após 25 anos, o Famalicão, orientado por João Pedro Sousa, está numa fase de reconstrução da equipa e conta com seis reforços até ao momento: Abdul Ibrahim, Alexandre Penetra, Lukovic, Valenzuela, Jhonata Robert e Diego Batista. ´

No sentido inverso, Defendi (Farense), Vaná (FC Porto), Ivo Pinto (Dínamo Zagreb), Nehuén Pérez (Atlético Madrid), Roderick (Wolverhampton), Cissé (Chateauroux), Racine Coly (Nice), Centelles (Valência), Racic (Valência), Schiappacasse (Atlético Madrid), Fábio Martins (Sp. Braga) e Diogo Gonçalves (Benfica) findaram ligação ao clube famalicense.