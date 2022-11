FIGURA: Trincão (Sporting)

Bom jogo do internacional português, que ficou de fora das escolhas de Fernando Santos para o Mundial. Trincão, depois de rematar ao poste, marcou o primeiro golo – embora o mérito vá quase todo para Paulinho – e ganhou a grande penalidade do segundo golo.

MOMENTO DO JOGO: Falha fatal

O Sporting teve um início forte, mas não conseguiu materializar o ascendente. O Famalicão acabou por equilibrar e a partida parecia encaminhar-se para o intervalo com uma igualdade. Contudo, uma má saída de bola dos minhotos valeu o primeiro golo dos leões, quebrando, assim, a resistência da turma local.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho (Sporting): Não marcou, mas voltou a ser muito influente na equipa. Fez uma assistência para o remate ao poste de Trincão e esteve na origem do primeiro golo leonino. Paulinho é o ponto de referência do ataque do Sporting.

Luiz Júnior (Famalicão): Estava a ser o melhor do Famalicão, impedindo em três ocasiões o golo aos leões. No entanto, no melhor pano cai a nódoa, estando no lance do primeiro golo do Sporting. Ainda assim, não tremeu e continuou a fazer uma bela exibição, não deixando os sportinguistas dispararem no marcador.

Iván Jaime (Famalicão): Bela entrada em campo, revolucionando o futebol famalicense. Entrou demasiado tarde, mas foi premiado com um belo golo.