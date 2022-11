O Sporting venceu esta noite o Famalicão, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga.

Trincão (41m) e Pedro Gonçalves (45m), de penálti, fizeram os golos do Sporting quase em cima do intervalo. Já na segunda parte, Iván Jaime entrou em campo para reduzir para o Famalicão.

Com este triunfo os leões sobem ao 4.º lugar da classificação, com 25 pontos, menos 12 do que o líder Benfica.

Famalicão-Sporting: ficha e filme do jogo