Já há equipas oficiais para o Famalicão-Sporting, jogo de acerto de calendário, relativo à 20.ª jornada da I Liga, com apito inicial marcado para as 20h15 desta terça-feira e que pode acompanhar no AO MINUTO do Maisfutebol a partir do Estádio Municipal de Famalicão.

No Sporting, em relação à vitória por 4-0 em Barcelos na ronda anterior, o treinador Ruben Amorim faz três alterações. Coates é titular na defesa e regressam ao onze inicial Morten Hjulmand e Nuno Santos, depois de terem cumprido jogo de suspensão. Saem Eduardo Quaresma, Morita e Ricardo Esgaio, de início no banco em Famalicão.

No Famalicão, em relação ao empate ante o FC Porto, no sábado, no Estádio do Dragão (2-2), o treinador Armando Evangelista faz três alterações. Riccieli e Chiquinho voltam ao onze inicial depois de terem cumprido jogo de castigo ante os dragões e Martín Aguirregabiria é a outra novidade, no lugar do castigado Francisco Moura. Confirma-se também a ausência de Mihaj, cujo cumprimento de jogo de suspensão suscitou dúvidas e questões nas últimas horas. Sorriso é a outra saída do onze inicial, além de Mihaj e Moura.

As equipas oficiais para o Famalicão-Sporting:

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Nathan, Riccieli, Justin de Haas, Martin Aguirregabiria; Topic, Zaydou Youssouf; Puma Rodríguez, Gustavo Sá, Chiquinho; Jhonder Cádiz.

SPORTING: Franco Israel; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves.

SUPLENTES DO FAMALICÃO: Zlobin, Lacoux, Henrique Araújo, Aranda, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Danho, Dobre, Sorriso.

SUPLENTES DO SPORTING: Diogo Pinto, St. Juste, Morita, Edwards, Paulinho, Fresneda, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Koba Koindredi.

Comparando com os onzes do jogo originalmente agendado para 3 de fevereiro, o Sporting surge com Franco Israel, Diomande e Daniel Bragança como novidades. Saem Adán, Eduardo Quaresma e Paulinho. No Famalicão, o treinador já não é o mesmo (à data era João Pedro Sousa) e no onze inicial há duas mudanças. Gustavo Sá e Chiquinho são as novidades. Saem Mihaj e Danho.

Antonio Adán e Matheus Reis são as baixas no Sporting: ambos recuperam de lesões.

Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques. O quarto árbitro é Pedro Ramalho. No vídeo-árbitro vai estar Hugo Miguel, assistido por Gonçalo Vaz Freire.

O Sporting parte para este jogo na liderança do campeonato, com 74 pontos. Tem mais quatro pontos do que o Benfica, segundo classificado com 70. Caso empate ou vença, a equipa treinada por Ruben Amorim aumenta a vantagem na luta pelo título, antes de ficarem a faltar cinco jornadas para o final.

O Famalicão é 8.º classificado, com 35 pontos, a oito do 7.º, o Arouca. Tem mais três do que o Casa Pia, 9.º com 32.