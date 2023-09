O Sporting venceu esta noite o Farense, por 3-2, e subiu à liderança da Liga.

Gyokeres abriu o marcador aos 21m e fechou aos 90m, com dois golos de penálti num jogo em que o Farense jogou 70 minutos com menos um jogador.

Farense-Sporting: ficha e filme do jogo

Mesmo depois do golo de Pote (35m), Mattheus Oliveira (37m e 55m) fez os golos dos algarvios que disputaram o jogo até ao fim.

Com este resultado, o Sporting sobe ao comando da Liga, com 19 pontos. O Farense é 12.º, com seis.