Avizinha-se o início da terceira jornada da Liga. O Sporting desloca-se até ao Algarve para defrontar o Farense, nesta sexta-feira, pelas 20h15. O jogo decorre no Estádio Algarve, em vez do tradicional Estádio de São Luís.

Já se conhecem as escolhas do treinador do Sporting, Ruben Amorim, para este jogo. O técnico apostou nos mesmos jogadores que venceram (e golearam) o Nacional da Madeira, por 6-1, na última jornada. Nuno Santos volta ao banco de suplentes.

Onze do Sporting: Kovacevic, Diomande, Gonçalo Inácio, Quaresma, Morita, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Geny, Quenda, Francisco Trincão e Gyokeres.

Onze do Farense: Ricardo Velho, Marco Moreno, Neto, Tomané, Talys, Gio, Cláudio Falcão, Lucas Áfrico, Belloumi, Rivaldo e Marco Matias.