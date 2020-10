Marko Grujic, médio sérvio que chegou ao FC Porto por empréstimo do Liverpool no último dia de mercado, estreou-se nesta quarta-feira às ordens de Sérgio Conceição, no Olival.

Além da integração de Grujic, na preparação para o jogo com o Sporting, o treinador dos dragões já contou com os internacionais sub-21 portugueses que regressaram após os compromissos da seleção.

Ausentes continuaram Corona, Pepe, Sérgio Oliveira, Zaidu, Loum e Taremi, ao serviço das respetivas seleções.

No boletim clínico ainda figuram os nomes de Marchesín (tratamento e ginásio), Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio).