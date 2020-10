Matheus Uribe e Luis Díaz estiveram em isolamento na sequência do contacto com uma pessoa infetada com covid-19. Os jogadores colombianos foram dispensados da seleção por esse motivo e estiveram afastados da preparação do FC Porto até sexta-feira. Porém, regressaram aos treinos na segunda-feira e estão disponíveis para o clássico com o Sporting.



O FC Porto e os dois jogadores cumpriram à risca as indicações da Direção-Geral da Saúde. No treino desta sexta-feira, por fim, Sérgio Conceição já contou com o médio e o extremo, unidades importantes na formação azul e branca. Assim, o treinador tem mais opções para o duelo em Alvalade.



Marchesín já foi considerado apto após debelar uma lesão. Marcano e Mbaye são as únicas baixas e não acompanham os dragões, que já estão a caminho de Lisboa. O Sporting-FC Porto realiza-se neste sábado (20h30).