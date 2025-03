Eduardo Felicíssimo, em declarações à Sporting TV, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Estoril, para a 24.ª jornada da Liga:

«Sentimento de orgulho e de muita felicidade. É aquilo que que ambicionava e claro que estou muito contente, mas ainda mais pela vitória, que foi muito difícil. Agora é seguir, continuar o nosso trabalho e vencer o próximo jogo.»

«Jogar em Alvalade é incrível, os adeptos são incríveis, o ambiente é sempre muito, muito bom. Dentro de campo temos de nos abstrair do barulho e dar sempre o nosso melhor, mas ainda assim o ambiente foi muito bom. Os adeptos são incríveis durante os 90 minutos.»

«Acho que é normal estar assim um pouco nervoso no início do jogo, mas depois, conforme os minutos foram correndo, fiquei mais tranquilo, consegui jogar e acho que isso foi muito importante para o desenvolvimento do meu jogo.»

«O Debast foi espetacular, ajudou-me muito durante o jogo, foi-me sempre ajudando no posicionamento, onde e como deveria estar, e acho que tenho de lhe agradecer por tudo. Isto aqui é um nível acima, uma intensidade acima, mas acho que o mais importante foi a nossa resposta.»