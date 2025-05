Centenas de sportinguistas encheram este domingo as redes sociais com imagens de grande sportinguismo, entre eles algumas caras mais conhecidas do público.

Atores e atrizes, humoristas, apresentadores, cantores, futebolistas, enfim, houve de tudo um pouco neste dia de imensa celebração do Sporting. Perdão, do bicampeão.

De César Mourão até Inês Aguiar, de Sofia Ribeiro a Gilmário Vemba, de Bárbara Norton de Matos a Inês Sousa Real, várias figuras públicas juntaram-se a milhares de sportinguistas, num dia de festa como não se via há 71 anos.

