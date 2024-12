Frederico Varandas subiu ao relvado antes do dérbi para participar na homenagem a Nani, mas não foi o único membro da família a brilhar no palco do jogo deste domingo entre Sporting e Benfica.

Isto porque o filho mais velho do presidente dos leões, o pequeno Santiago, foi um dos escolhidos para subir ao relvado de mão dada com Viktor Gyökeres. O momento acabou por ser partilhado pela mãe, Katarina Larsson, que nas redes sociais colocou uma fotografia do filho com a seguinte descrição: «Pequeno Santi».

