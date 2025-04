O Estádio de Alvalade está esgotado para a receção do Sporting ao Moreirense, jogo da 30.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 desta sexta-feira e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Trata-se da primeira das cinco finais que a equipa de Rui Borges vai ter até ao final do campeonato, com os leões a apresentarem-se praticamente na máxima força. Continua a faltar Hidemasa Morita e, para o seu lugar, o treinador confirmou que voltará a jogar Zeno Debast. Falta também Conrad Harder que foi punido com um jogo de castigo depois de ter sido expulso no final do jogo com o Santa Clara.

Pedro Gonçalves regressou na última jornada, mas, segundo Rui Borges, ainda não está pronto para jogar os 90 minutos. Geovany Quenda será, assim, o principal candidato a entrar no onze, em detrimento de Fresneda, mas, de resto, o treinador não deverá promover mais alterações.

Do lado do Moreirense, apesar de já estar numa posição tranquila na classificação, Cristiano Bacci não vai poder contar com Guilherme Schettine, expulso na ronda anterior, no ataque, onde deverá jogar Yan Maranhão. Em sentido contrário, Dinis Pinto, Maracás e Alanzinho estão de volta às opções do treinador italiano.

Confira as equipas prováveis na galeria associada