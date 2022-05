Este jogo pode valer o título ao FC Porto.

Caso o Sporting não vença esta noite na receção ao Gil Vicente, os leões passam a coroa da liga ao rival portista, quando faltam duas jornadas para o final.

Os ainda campeões nacionais, que tentam evitar a festa antecipada do rival, têm uma baixa de peso já confirmada, com a ausência de Coates, com limitações físicas, e Ruben Amorim terá de fazer alterações no eixo da defesa.

Por sua vez, a equipa de Ricardo Soares deverá apostar no onze habitual num jogo importante para tentar segurar a vantagem de cinco pontos para o Vitória de Guimarães na luta pelo quinto lugar.

Esta noite, Alvalade está em alerta máximo.

Veja os onzes prováveis do Sporting-Gil Vicente na galeria associada ao artigo.