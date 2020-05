Três jogadores do FC Porto, incluindo o capitão Danilo Pereira, foram os primeiros a utilizar as redes sociais para contestar as condições impostas pela Direção-Geral de Saúde para o regresso do futebol em Portugal. Porém, para além de Danilo, Soares e Zé Luís, o sportinguista Francisco Geraldes também manifestou o seu desacordo pelo Código de Conduta divulgado no domingo.



Francisco Geraldes partilhou uma imagem com o ponto um das regras, embora haja outros motivos de críticas. O ponto um refere que clubes e jogadores participantes na Liga «assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública».



Esta é uma das questões mais importantes. Um jogador deve ser responsabilizado se infetar outro em campo? Ou essa responsabilidade é dos clubes e da própria Liga Portugal?



«Se há dúvidas, têm de ser esclarecidas. O jogador joga e dá positivo, por exemplo. Se houver alguma consequência do ponto de vista financeira ou outro, terá de ser futebol a suportar isso. Havemos de ter amanhã (ndr. hoje) uma reunião com a Liga, FPF, treinadores e árbitros para esclarecer dúvidas que possa haver. O futebol é que tem de dar resposta aos problemas», sublinhou Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, ao Maisfutebol no domingo à noite, já depois das primeiras publicações de jogadores a contestar as condições impostas pela Direção-Geral de Saúde.



Eis a publicação de Francisco Geraldes: