Fresneda em lágrimas: «Quis ajudar a equipa» após perder a avó
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por quatro bolas a uma. Dedicou o triunfo em Guimarães (1-4) a Fresneda, que perdeu a avó.
«Claramente a vitória é dedicada ao Ivan [Fresneda] pela infelicidade que teve. Quis ficar, quis ajudar a equipa, era aqui que conseguia dar a volta a um momento difícil e dedicado a ele», disse o técnico.
O lateral direito dos leões acabou o jogo em lágrimas no recinto vimaranense.
