A época ainda está no início, mas as várias frentes competitivas obrigam os treinadores dos denominados «grandes» a explorar a profundidade dos respetivos plantéis.

O Benfica está em destaque nesse capítulo, até porque já soma onze desafios, por força das eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. Nesse contexto, Jorge Jesus já utilizou 27 jogadores (incluindo alguns que entretanto saíram), mas ainda tem um ou outro elemento por estrear na presente campanha.

O Sporting, que tem oito jogos disputados (entre Supertaça, Liga e Liga dos Campeões), utilizou apenas 21 jogadores. O plantel leonino também não tem a profundidade dos rivais, pelo que os elementos ainda por estrear são, essencialmente, os mais novos do grupo.

O FC Porto tem menos um jogo disputado que o Sporting (sete), mas utilizou mais um jogador (22), e a realidade é que Sérgio Conceição ainda tem alguns elementos com algum estatuto à espera de uma oportunidade.

Na galeria associada a este artigo pode ver então a lista de jogadores de Sporting, FC Porto e Benfica que ainda aguardam a estreia na presente temporada. Relativamente a alguns jovens que alternam entre patamares profissionais, o critério foi incluir aqueles que os próprios clubes integram na equipa principal. Refira-se, no entanto, que a lista também inclui alguns nomes que foram «riscados» do plantel principal mas ainda estão no clube.

Veja então a galeria, associada no topo do artigo.