Declarações do jogador do Sporting, Geny Catamo, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 29.ª jornada da Liga. O moçambicano foi o autor do único golo do jogo:

«Feliz por contribuir na vitória da equipa. Já sabíamos que seria um jogo difícil, num campo difícil, mas o trabalho de todos deu-nos a vitória.»

«Foram três pontos importantes, continuar a trabalhar, concentrar no próximo jogo.»