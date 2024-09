Declarações do jogador do Sporting, Geny Catamo, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Estoril, em jogo da 7.ª jornada da I Liga. O moçambicano fez o primeiro golo do jogo:

«Em primeiro lugar, sinto-me feliz por ter jogado e ajudado a equipa a conquistar os três pontos, agora é focar no próximo, porque a nossa mentalidade é jogo a jogo e não vamos perder a cabeça no que nós queremos dos objetivos no campeonato.»

[Estoril teve mais bola na segunda parte:] «É o jogo, nós também facilitámos um pouco e acredito que da próxima vez vamos melhorar, trabalhamos dia a dia, para retificar os erros. O mister é que faz análise, assim como o staff, vamos focar mais.»

[Mais uma vitória e um arranque histórico:] «É histórico para nós, o mais importante é não sofrer golos e é nisso que também estamos focados. É jogo a jogo e já focar no próximo.»

[Geny na ala esquerda ou na direita:] «É o que eu já disse, estou dentro de campo para a ajudar a equipa a conquistar os três pontos.»