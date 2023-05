Já não é novo, mas Francisco Geraldes voltou a revelar esta segunda-feira que quer seguir a carreira de treinador quando deixar para trás os tempos de futebolista.

Presente na 2.ª Conferência Bola Branca, o médio do Estoril destacou os ensinamentos de Ruben Amorim no curto período em que ambos coincidiram no Sporting e revelou que aponta os exercícios que Ricardo Soares dá nos treinos dos estorilistas num caderno.

«Acho que uma das coisas que fui aprendendo, e tive a sorte de já ter tido grandes treinadores que foram jogadores, o Ruben [Amorim] principalmente. Não é tanto os exercícios em si que eles têm nos treinos, é mais o saberem lidar com os jogadores no balneário. E no caso do Ruben ter sido um excelente jogador e nos próprios exercícios corrigir uma coisa que mais nenhum treinador corrigiria se não tivesse passado pelas situações que ele passou. A forma como nos posicionamos, como recebemos a bola, com que pé recebemos... Isso é fundamental para qualquer jovem que quer aprender», começou por dizer.

«Acho que tenho essa capacidade. Claro que tenho muito para aprender, mas quero seguir por aí. Tenho bagagem para isso, e como já estive com tantos treinadores... o meu próprio treinador [Ricardo Soares] não sabe que tenho os exercícios dele num caderno. Mas tenho. E estas valências são extremamente importantes para poder tirar o que acho que será útil no futuro», acrescentou.

«Seleção? «Já deixei de olhar as coisas nesse sentido, o meu sonho é ir treinar amanhã»

Mais à frente, curiosamente, Geraldes foi questionado sobre se hoje tivesse 20 anos se seria aposta neste Sporting de Ruben Amorim, que aposta mais na formação. O futebolista de 20 anos acredita que não.

«A minha preocupação nunca foram expectativas alheias, sempre estive muito mais preocupado na diversão do jogo. Talvez muitas vezes para mal da minha carreira. A minha maior intenção é divertir-me, gostar daquilo que faço e estar com treinadores com os quais me identifico.»

«Depende do interesse e da filosofia do clube. É caso a caso. É um exercício difícil de se fazer, o contexto é que dita. A filosofia do clube [Sporting] não é a mesma, o treinador principal não é o mesmo. Não posso dizer que se tivesse 20 anos seria aposta do Amorim, até acho que sou um jogador que não se encaixa no pensamento dele, tem sempre dois médios mais combativos», atirou.

Com o selecionador nacional, Roberto Martínez, na plateia, Francisco Geraldes concluiu a dizer que já não sonha com uma chamada à Seleção Nacional, até porque já teve muitas desilusões na carreira.

«Já deixei de olhar as coisas nesse sentido. O meu sonho é ir treinar amanhã, fazer o próximo jogo, e o que vier virá. Já tive sonhos, as desilusões foram grandes, por isso o meu sonho é treinar amanhã.»