Gil Lameiras, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada sofrida diante do Sporting (5-1) na 32.ª jornada da Liga:

Análise à derrota pesada em Alvalade...

«Pensámos no jogo e não no passado do Sporting. Sabíamos que era uma grande equipa, com individualidades e viemos para disputar o jogo. Depois do golo faltou muita personalidade e executar o que treinámos. Nas duas ocasiões de golo que tiveram, fizeram-no, e depois faltou personalidade à equipa, nunca mais nos encontrámos.»

V. Guimarães está em fase de «pré-temporada»?

«Pré-temporada é no sentido do que estamos a fazer na equipa A. Há muita coisa que tem de mudar para que a exigência do clube seja a mais alta possível. Hoje não fomos competentes. É um bocado relativo, não sei se vou cá estar par ao ano, os jogadores também não, se cá continuarmos há coisas que têm de ser alteradas sem dúvida nenhuma.»

Dificuldades da equipa durante o jogo

«Faltou pressão na linha da frente e os jogadores que estavam a dar coberturas terem mais um momento de pressão. Fomos muito atraídos ao homem, não fechámos os espaços por dentro. Tudo o que viemos a trabalhar até agora, não o tivemos e o Sporting sempre que esticou o jogo criou-nos muitas dificuldades. Faltou-nos essa dupla função da malta da frente. Hoje não estivemos nada bem.»