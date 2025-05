Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente por 2-1, para a 32.ª jornada da Liga:

[Gyökeres teve muitas dificuldades para chegar com perigo à baliza do Gil Vicente?]

«Do outro lado esteve uma equipa a defender com 11 jogadores junto à área. Não vamos ter sempre o Sporting a fazer cinco golos, se a equipa adversária tivesse esta atitude competitiva noutros jogos teria mais pontos de certeza. Percebemos as dificuldades e vencemos com poucos remates enquadrados à baliza. Eles são humanos e o espaço era mínimo. Sinto que as substituições deram alguma energia e mexi na hora certa porque ganhei o jogo. A equipa tem sido incrível e hoje foi incrível. O acreditar é tão grande que em termos emocionais a equipa está muito forte.»

[Quaresma emocionou-se com o golo marcado, também ficou emocionado?]

«Acabei por festejar o golo com o grupo, é um extravasar de emoções e tentamos sempre manter a serenidade, mas nem sempre é possível. Foi um aliviar de emoções, tudo o que tem envolvido este grupo. Os adeptos têm estado do nosso lado e a acreditar, é só emoções que mexem e que estão dentro de nós. Sente-se bem a energia, é incrível e falo por mim. Fico feliz pelo golo do Edu (Quaresma) e ficaria feliz se fosse outro qualquer a marcar.»