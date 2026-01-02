O Sporting empatou esta sexta-feira, 1-1, em Barcelos, e pode ver o FC Porto escapar na liderança da Liga Portuguesa.

Luis Suárez adiantou os leões quase em cima do intervalo, mas perto dos 90 (aos 87m) Carlos Eduardo empatou o jogo.

Gil Vicente-Sporting, 1-1: ficha e filme do jogo

O primeiro jogo do ano trouxe um dissabor para os bicampeões nacionais, que podem perder terreno para o líder FC Porto e verem o Benfica aproximar-se.