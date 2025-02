O Sporting inaugurou o marcador na Vila das Aves com um polémico golo de Diomande que, numa primeira fase foi anulado por Fábio Veríssimo, por fora de jogo, mas que acabou por ser validado, com recurso às linhas do vídeoárbitro, através de câmaras instaladas nos postes de iluminação do estádio.

As primeiras imagens, exibidas pela Sport TV, não são claras em relação ao fora de jogo, pelo contrário, o central parece estar em posição irregular, mas depois foi divulgada uma imagem, com as linhas do VAR em que mostra que Diomande, afinal estava em posição regular.

Esta última imagem não foi, no entanto, extraída da emissão da Sport TV, como o próprio canal fez questão de elucidar no final do jogo, no programa «Juízo Final».

«Estas não são imagens da Sport TV, mas são imagens que chegam à Cidade do Futebol por uma câmara que está instalada num dos postes de iluminação. São imagens que chegam à Cidade do Futebol, mas que não chegam à Sport TV», esclareceu o canal que transmitiu o jogo.

Uma informação que já levou o FC Porto a reagir nas redes sociais. «Câmaras montadas em postes de iluminação? Por ordem de quem? Conselho de Arbitragem? Liga Portugal? Nós avisamos e repetimos: A tecnologia VAR em Portugal é uma falácia em muitos estádios!», escreveu o clube do Dragão.