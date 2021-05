Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada:

[Paulinho:] «O Paulinho é o mesmo jogador que era antes do jogo. Eu fico contente pelo golo, olho para a cara dele e vejo o alívio que é. Fico feliz por ele, mas olho mais para aquilo que ele fez: desmarcações, forma como lutou, quantidade de vez que veio atrás, pressionava um e vinha atrás trabalhar nas transições defensivas. Eu conheço bem o Paulinho. Agora, os golos, num avançado, dá valor à exibição.»

[Palhinha:] «Dá muita coisa, esteve bem com a bola, na forma como se libertou da pressão e depois tem esta capacidade. O Rio Ave teve poucas transições e muito se deveu também ao Palhinha. A forma como mata a primeira jogada. Ele gosta de fazer isso e quando fazemos as coisas com gosto…».