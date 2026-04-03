Gonçalo Paciência, jogador do Santa Clara, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 4-2 frente ao Sporting, na 28.ª jornada da Liga:

Queixas do Santa Clara

«Quando se vem a Alvalade, se fazem três golos e não se levam pontos, é difícil. E três golos porque são três golos que toda a gente viu. Não quero estar aqui a falar da arbitragem, mas é o que é. É o futebol que nós temos, é aquilo que queremos promover, é tudo. Estão aí muitos artistas para falar, muitos artistas para comentar, não quero entrar por aí, mas...»

Jogo com polémica

«É, não é por acaso nenhum. Não estive nos outros, mas hoje foi o que aconteceu. Fazemos o primeiro golo, depois há ali uma escorregadela do [Ricardo] Mangas que é assinalada como falta. Fica difícil, mas a equipa esteve bem, comprometida. Como já disse anteriormente, fazemos três golos em Alvalade, saímos sem pontos, vamos embora e, para a semana, há mais.

Santa Clara de cabeça erguida

«Sim, não é só de Alvalade, é em todos os jogos. Entrando mal, a entrar bem, acaba por ser sempre uma equipa que luta até ao final e hoje provou mais uma vez isso. É injusto. Vamos para casa um pouco tristes, porque acho que merecíamos mais. O Sporting claramente tem muita qualidade, é uma equipa de outros campeonatos, mas nós também fizemos coisas muito boas e temos de olhar para isso.»

Regresso a Portugal com boas exibições

«Sim, aquilo que me têm pedido é para ajudar, para tentar fazer o melhor pela equipa e foi o que fiz. Infelizmente faço dois golos em Alvalade, não me é atribuído um deles, mas cabeça erguida. Tenho consciência, eu e a equipa, daquilo que fizemos e vamos seguir em frente, porque temos o nosso objetivo a conquistar.»