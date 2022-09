O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, responsável com a tutela da Comunicação Social, pediu nesta quinta-feira que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reconsidere a decisão de abrir um processo disciplinar a uma jornalista da Sport TV.

O inquérito foi aberto por aquele órgão de disciplina devido a uma pergunta feita na zona de entrevistas rápidas a Ruben Amorim após o jogo do Sporting com o Desp. Chaves, mas o responsável governativo diz tratar-se de um limite à liberdade de imprensa e coloca em causa a Constituição.

«Acompanho com muita preocupação uma decisão que limita a liberdade de imprensa e que põe em causa princípios basilares da nossa Constituição», lê-se numa nota enviada para as redações, referindo ao artigo 38.º, no qual está inscrito «o direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às fontes de informação».

«Os jornalistas são por definição livres de fazerem as perguntas que entendem. Apelo por isso a que o Conselho de Disciplina da FPF reconsidere a sua posição», lê-se na mesma nota do ministro da Cultura.