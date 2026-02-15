Gustavo Sá, em declarações na flash interview após a vitória do Sporting sobre o Famalicão, por 1-0, na 22.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o Sporting

«Foi um jogo extremamente difícil contra o bicampeão nacional, tivemos duas ou três oportunidades de golo, um golo anulado. Fizemos um bom jogo na primeira parte, com o tipo de jogo do Sporting na segunda parte baixámos as linhas. Recorremos muito às bolas longas, devíamos ter tirado mais coisas daqui. É uma vitória justa do Sporting pela carga ofensiva que teve, mas saímos com desgosto pela derrota porque sabíamos que podíamos ter feito mais pela primeira parte que tivemos.»

Ausência de Suárez e ataque «móvel» dos leões

«O Suárez dá coisas que mais ninguém consegue dar à equipa, mas o ataque movel é difícil de conter, porque metem muita gente por dentro, com bom toque de bola. Tentámos ao máximo não sofrer golos, mas sofremos de bola parda. Estava difícil de defender, mas não podemos sofrer golos de bola parada.»

O que o Famalicão leva da derrota em Alvalade?

«Levamos uma primeira parte de bom nível, onde quisemos jogar e metemos problemas ao Sporting, tivemos duas ou três oportunidades de golo, temos de melhorar algumas coisas para o jogo com o Casa Pia, que vamos ganhar.»