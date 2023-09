Gyokeres, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória dos leões em casa frente ao Moreirense, com golo e assistência do avançado sueco.

«O mais importante é a vitória. Marcar três golos também é importante para a diferença de golos, claro. Jogámos muito bem durante quase todo o jogo.»

[sobre o arranque com a camisola do Sporting]

«Não marquei em alguns jogos, mas tento ajudar a equipa em outros detalhes no relvado. Demora algum tempo a adaptar-me à Liga, é diferente de Inglaterra. Estou cada vez mais habituado e sinto-me bem.»

[objetivo é ser campeão?]

«Queremos ganhar o máximo de jogos e lutar pelo título. Começámos bem no campeonato, mas há um longo caminho. Temos de focar no presente. Agora vamos ter muitos jogos em pouco tempo, temos de descansar e cuidar do corpo.»