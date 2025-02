Viktor Gyökeres e Hidemasa Morita estão convocados para o Clássico desta sexta-feira com o FC Porto.

Rui Borges revelou que ambos os jogadores estão «em dúvida» para a partida no Dragão, mas tanto o sueco como o japonês seguiram viagem para o norte do país com a restante comitiva do Sporting. Além deles, também o reforço Biel foi visto a entrar numa unidade hoteleira em Gaia, ao início da noite.

Afonso Moreira e Diego Callai, da equipa B, também estão convocados.

O Sporting defronta o FC Porto esta sexta-feira, a partir das 20h15, no Clássico da 21.ª jornada da Liga. Poderá seguir o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.