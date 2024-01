Viktor Gyokeres voltou a ser eleito o melhor jogador do mês da Liga, depois de já ter sido considerado o melhor avançado de dezembro do campeonato pela terceira vez consecutiva.

O jogador do Sporting foi fundamental para os leões continuarem na liderança do campeonato e, no período avaliado, assinou quatro golos e uma assistência.

Esta temporada, o avançado, de 25 anos, já soma 22 golos e nove assistências em 25 jogos pelos verdes e brancos.