Viktor Gyökeres ou Rafa Silva, quem é mais influente na Liga?



O Maisfutebol, com a parceria do SofaScore, reuniu os números dos dois jogadores e os números não deixam dúvidas: o sueco é mais decisivo e acaba por isso por ter mais influência no sucesso da equipa.

Mas vamos por partes.



Antes de mais, o avançado do Sporting tem mais golos (11 - 6) e assistências (8 - 7) do que o atacante do Benfica apesar de ter menos um jogo (15 - 16). Ora por isso, a distância entre os dois aumenta quando se fala de golos por jogo (0,73 - 0,38) e assistências por jogo (0,53 - 0,44).

A prova de que o ex-Coventry é mais decisivo e tem mais peso na manobra ofensiva da equipa de Amorim é o facto de ter participação diretamente em mais de 50 por cento dos golos do Sporting - ao passo que Rafa tem menor preponderância no ataque dos encarnados, estando ligado a 42 por cento dos golos da equipa na Liga.



Rafa leva a melhor face a Gyökeres nos dribles bem-sucedidos (ainda que utilize menos este recurso), nos passes chave (38 contra 26) e nas grandes oportunidades criadas (12 contra sete).

No entanto, a maior diferença entre ambos é no capítulo da finalização e acaba por ser esse que faz maior diferença: o jogador do Benfica já falhou 15 grandes oportunidades de golo, quase quatro vezes mais das que o sueco desperdiçou. O que explica que Gyökeres tinha 11 golos, contra 6 de Rafa, o que acaba por significar uma percentagem maior na participação de golos.



Os números são, de resto, ilustrativos e respondem à questão que abre o artigo.