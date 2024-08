Declarações de Viktor Gyökeres na flash interview após a vitória do Sporting sobre Farense, nesta sexta-feira, por 5-0, à Sport TV:

«Jogar com alegria? Isso é muito importante, especialmente no ataque. Porque concretiza-se melhor as chances e os movimentos ficam melhores. Não tentamos fazer tudo de forma perfeita. Não pensamos nuito e jogamos naturalmente, jogamos cada vez mais juntos por isso ajuda. Marcamos muito e foi importante ter a primeira clean sheet da época»

«Lesão? Foi só um toque contra o meu joelho. Doeu durante uns segundos, mas não foi um problema.»

«FC Porto? Precisamos de jogar melhor do que da última vez que jogamos contra eles. Mas não de forma diferente face aos últimos três jogos. É continuar a melhorar.»

«[Continuidade] Sinto que sim. Nunca se sabe o que pode acontecer, não depende apenas de mim mas gosto muito de estar aqui. Não estou stressado. Tento jogar normalmente, eu adoro estar aqui, por isso não estou stressado.»