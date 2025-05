A conferência de imprensa de Rui Borges, que serviu para projetar a receção ao Gil Vicente, centrou-se maioritariamente em Morten Hjulmand. O capitão leonino já viu oito amarelos na Liga e, caso seja amarelado diante dos gilistas, vai falhar o dérbi na Luz.

Rui Borges, apesar da insistência dos jornalistas, não revelou se o internacional dinamarquês vai ser titular.

«Vou pensar no jogo de amanhã [domingo], independentemente de o Hjulmand jogar amanhã [domingo] ou não. Se tem alguma coisa a ver com o dérbi? É para o lado que quiserem levar, se o puser ou não a jogar. Se quiserem levar para o lado de pensar no dérbi… Eu levo para aquilo que é o jogo e a confiança que tenho no grupo e naqueles jogadores que estão a voltar também, como o Morita e o Pote, jogadores importantes e que só os temos em melhor forma neste momento. São jogadores em quem também confio e de quem nós precisamos», sublinhou o técnico dos leões.

O treinador do Sporting, no entanto, assumiu que a estratégia dos jogos têm em conta todos os fatores, inclusivamente os cartões. «É lógico que olhamos sempre para tudo e não fugimos a isso. É importante olhar para todos os fatores, há uma comunicação interna do líder com os jogadores. Gosto de ouvir a opinião dos jogadores, porque são eles que correm por mim e, se não estiverem do meu lado e não acreditarem, não vale de nada. Se calhar, algo que me trouxe ao Sporting tem a ver com aquilo que sou enquanto líder. Há uma comunicação interna e, dentro disso, vamos tomar uma decisão para o jogo de amanhã [domingo].»

«Se fosse o Hjulmand… não sei responder. Toda a gente sabe que ele é um jogador muito competitivo e tem levado cartões por isso. Em alguns momentos, vive demasiado o jogo. São coisas que não conseguimos mudar, é a personalidade e o caráter. É um jogador muito importante para a equipa e tomaremos a melhor decisão», acrescentou.

Rui Borges garantiu ainda que nunca lhe passou pela cabeça pedir a Hjulmand que forçasse o segundo cartão amarelo no Bessa e consequente expulsão para cumprir castigo diante do Gil Vicente e, depois, estar disponível para defrontar o Benfica.

«A decisão é minha, não é de mais ninguém. Mas gosto de ouvir os jogadores. Se fosse treinador pedia a um jogador para ser expulso? E o que é que o jogador lhe ia dizer? Estar desse lado e estar aqui… era incapaz de pedir a um jogador para ser expulso, não cabe na cabeça de ninguém. Não faz qualquer sentido. Levou cartão porque estava focado no jogo do Boavista, sabia que era o jogo mais importante. Tomaremos a melhor decisão, mas estou completamente tranquilo na estratégia. Jogamos com onze jogadores. Fomos ao Gil Vicente para a Taça jogar com Zeno [Debast] e [Alexandre] Brito e ganhámos. Vou queixar-me de não ter o Morten se não o tiver? Faz parte, é o que é. É futebol e vamos ser competentes», finalizou.

Sporting e Gil Vicente defrontam-se este domingo em Alvalade (20h30), num jogo da 32.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.