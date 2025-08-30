Declarações de Morten Hjulmand, na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-1 frente ao FC Porto na 4.ª jornada da Liga:

[Análise do jogo]

«Primeira parte muito equilibrada, para mim 50/50, ambas as equipas tiveram muitas oportunidades. Na segunda parte começámos muito bem e depois eles marcam no primeiro ataque que fazem e, depois do 2-0, é difícil reagir. Fizemos um golo e acho que criámos pressão para conseguir o segundo, mas não aconteceu».

[FC Porto marca no melhor momento do Sporting]

«Pode acontecer por vezes, talvez tenha havido falta de concentração quando sofremos o primeiro golo e, claro, não podemos sofrer quando estamos no nosso melhor momento do jogo, a fazer muita pressão, a criar oportunidades e depois sofremos um golo».

[Impacto desta derrota no resto da temporada]

Está tudo muito em aberto. Foi apenas um jogo, ainda temos 29 pela frente, por isso é um desafio comprido».