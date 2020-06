Esta terça-feira termina a jornada 29 da Liga, com os últimos dois jogos do cartaz: às 19h00 o Belenenses recebe o Tondela e duas horas depois é a vez do Sporting defrontar em Alvalade o Gil Vicente.

Pode, como sempre, acompanhar os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.

Mas não é só em Portugal que a bola rola. Lá fora haverá muito futebol.

Em Inglaterra, prossegue a jornada 32 da Premier League, com quatro jogos. Destaque para o Arsenal, de Cédric Soares, que recebe o Norwich, ao passo que o Everton de André Gomes defronta o Leicester, que não poderá contar com o lesionado Ricardo Pereira.

Em Itália, dia gordo também de futebol, com seis partidas. O Milan, de Rafael Leão, joga frente à SPAL, enquanto o Parma, de Bruno Alves, desloca-se ao terreno do Hellas Verona, de Miguel Veloso.

A bola vai rolar também em Espanha, com quatro jogos, e todos com participações de portugueses. O Granada, de Domingos Duarte, Rui Silva e Gil Dias, mede forças com o Alavés, enquanto o Valência de Guedes e Thierry Correia recebe o Athletic Bilbao. Mais tarde, o Betis de William Carvalho joga em casa perante o Villarreal, enquanto à mesma hora o Levante de Vezo e Hernâni defronta o Valladolid.

Agenda desta quarta-feira:

Liga, 29.ª jornada:

Belenenses – Tondela, 19h00 (SportTV1)

Sporting – Gil Vicente, 21h15 (SportTV1)

Liga espanhola, 33.ª jornada:

Alavés - Granada, 18h30 (Eleven Sports 2)

Valência - Athletic Bilbau, 18h30 (Eleven Sports 1)

Betis - Villarreal, 21h00 (Eleven Sports 1)

Valladolid - Levante, 21h00 (Eleven Sports 2)

Liga italiana, 29.ª jornada:

Bolonha - Cagliari, 18h30

Inter Milão - Brescia, 18h30 (SportTV4)

Fiorentina - Sassuolo, 20h45 (SportTV4)

Verona - Parma, 20h45

Lecce - Sampdoria, 20h45

Spal - AC Milan, 20h45 (SportTV5)

Liga inglesa, 32.ª jornada:

Arsenal – Norwich, 18h00 (SportTV2)

Bournemouth - Newcastle, 18h00 (SportTV5)

Everton – Leicester, 18h00 (SportTV3)

West Ham – Chelsea, 20h15 (SportTV2).