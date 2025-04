Ricardo Horta (Sp. Braga), Bruno Varela (V. Guimarães) e Álvaro Carreras (Benfica) juntaram-se, no sábado, a Francisco Trincão (Sporting) nos jogadores que atuam na Liga portuguesa com mais de 4 mil minutos em jogos por clubes na época 2024/25, entre provas nacionais (Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça) e internacionais (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência).

O internacional português do Sporting continua no topo da lista, levando já mais de 4100 minutos, nos 48 jogos feitos pelos leões esta temporada. A seguir a Trincão, surge Ricardo Horta, que é, noutro aspeto, caso único entre jogadores da Liga: é o único que já realizou 50 jogos em 2024/25, o último deles no sábado, na vitória ante o Estoril. O extremo ainda não falhou um único jogo dos minhotos na presente época.

No top-10 de jogadores da Liga mais utilizados, o Benfica é quem mais nomes tem: quatro. Seguem-se o Sporting e o Vitória de Guimarães, ambos com dois. Sporting de Braga e FC Porto têm um jogador cada no top-10 de jogadores da Liga com mais minutos por clubes. Nesta análise feita pelo Maisfutebol não são, por isso, contabilizados os minutos por seleções.

Mais 11 jogadores com mais de 3 mil minutos

Além do top-10, que pode ver na galeria associada, há mais 11 jogadores que já têm mais de 3 mil minutos esta temporada. No Sporting, são mais três: Geovany Quenda (3511), Morten Hjulmand (3492) e Ousmane Diomande (3408). No Benfica, são mais quatro: Orkun Kökcü (3588), Tomás Araújo (3252), Vangelis Pavlidis (3134) e António Silva (3107). No FC Porto, Nehuén Pérez (3097). No Vitória de Guimarães, há ainda mais três nomes: Toni Borevkovic (3402), Tomás Händel (3392) e Tiago Silva (3371).

Fora do top-5, não há ninguém acima dos 3 mil minutos

Tirando Sporting, Benfica, Sp. Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães, clubes que também acumulam mais jogos esta época devido à participação nas competições europeias, nos restantes 13 clubes da Liga não há qualquer atleta que já tenha chegado aos 3 mil minutos pelo seu clube em 2024/25.