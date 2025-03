João Pereira, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Casa Pia frente ao Sporting por 3-1, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga:

[Análise ao encontro e à derrota frente ao Sporting?]

«Penso que foi uma primeira parte dividida, jogámos contra o campeão nacional, não contra um adversário qualquer, assim como o Sporting também não jogou contra um adversário qualquer. Não perdíamos aqui desde agosto, esse ciclo terminou e temos de voltar a reerguer-nos para não perder na nossa casa. No segundo tempo houve mais Casa Pia até ao penálti e a partir daí não conseguimos ir atrás do resultado. A estatística final acaba por ser um pouco enganadora, houve uma história diferente a partir dos 77 minutos.»

[Importância de Larrazabal para a equipa do Casa Pia?]

«Larrazabal? Havia uma estratégia, queríamos entrar entrelinhas e com o Miguel a aparecer nas costas dos médios, à semelhança do que fazia o Nuno Moreira. O Esgaio tem sido competente, mas não é a posição natural dele e tentámos atacar esse espaço. Faltou a definição e quando jogamos contra equipas grandes temos de ser concretizadores. Houve o autogolo e logo a abrir a segunda parte tentámos fazer o golo, se marcássemos, o jogo podia ter tido uma história diferente. O Gyökeres é o melhor avançado a atuar em Portugal e não podemos permitir o ataque na profundidade. Além disso, não podíamos ter sofrido o golo na bola parada, as equipas pequenas não podem sofrer golos contra equipas grandes dessa forma.»

[Derrota frente ao Sporting é justa?]

«O resultado é justo porque o Sporting foi mais concretizador. Demos tudo, mas não nos contentamos com vitórias morais. Jogámos o jogo pelo jogo, queríamos manter a invencibilidade, sabendo do momento do Sporting e o momento do Casa Pia. Temos as nossas armas, ninguém entra para perder, não estamos aqui a fazer nada quando entrarmos para empatar ou perder na nossa casa. O ponto de partida foi acreditarmos, não conseguimos ganhar e o mérito é do Sporting. Ganhámos ao Sp. Braga e houve lenços brancos na altura, mas têm vindo em crescendo, depois ganhámos ao Benfica e daí para a frente ninguém mais lhes ganhou.»