Declarações do treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, à SportTV+, após a vitória por 2-0 ante o Sp. Braga, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Ficam as sensações resultantes de uma vitória, bem conseguida, na qual a equipa mostrou todas as suas valências, não só relacionadas com o jogo jogado, mas como outros aspetos muito importantes, como [serem] solidários, [terem] caráter, contra um adversário forte. Conseguimos, através desses aspetos, dar a volta e marcar os nossos golos.»

«Houve oportunidades de lado a lado, nós, sobretudo, conseguimos manter a nossa coesão, independentemente dos momentos do jogo, mais difíceis ou não. Quando estivemos por cima, tivemos controlo do jogo grande. Houve momentos em que o Sp. Braga, pela sua qualidade, conseguiu criar-nos dificuldades, mas o que fica são os aspetos positivos: duas equipas fortes, que sabiam o que iam encontrar neste jogo, mas nós demos uma ótima resposta, através de vontade enorme, ambição e os golos também resultam disso.»

«É mais uma vitória apenas. Acabou este jogo, vamos analisar, preparar o próximo, estamos conscientes do que temos de fazer, do futuro, das coisas boas e a melhorar, sempre para o crescimento da equipa e para estar da melhor forma no próximo jogo.»