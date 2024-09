Declarações do treinador do Estoril, Ian Cathro, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, em jogo da 7.ª jornada da I Liga:

[A segunda parte do Estoril foi mais positiva:] «Sim, é verdade, acho que conseguimos ser mais agressivos e ter mais qualidade com bola e naturalmente crescemos durante a segunda parte e mostrámos a equipa que podemos ser. Continuamos neste processo de melhorar no jogo.»

[Geny apareceu várias vezes sozinho na direita, por onde marcou o golo:] «Está a falar do primeiro golo? Chegou isolado porque o nosso jogador estava no chão, simplesmente isso. Só sei que eles marcaram o golo quando um dos nossos jogadores estava no chão, o resto é com outras pessoas.»

[O que procurou com as alterações para a segunda parte:] «A parte mais importante, o ajuste, é no sentido e conseguir controlar melhor as distâncias, sermos mais agressivos sem bola e, com bola, entrámos nas nossas dinâmicas para ter mais posse, para jogar mais, que era preciso.»

[Durante o jogo trocou Pedro Amaral com Wagner Pina, foi procurando várias opções para evitar o domínio do Sporting:] «Nós sabemos que o Sporting é uma equipa muito boa, naturalmente vamos sempre tentar soluções diferentes para procurar espaços diferentes ao longo do jogo. Acho que conseguimos isso, com as nossas dinâmicas em posse, conseguimos uma segunda parte bem melhor, mas, ao fim, o jogo também mostra onde é que temos de corrigir algumas coisas. Pôr o foco no nosso trabalho na próxima semana, para sermos capazes de ser melhores a cada vez.»