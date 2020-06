Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica, defendeu neste sábado, em declarações ao canal de televisão do clube, que as águias são o clube em Portugal que vais sofrer mais em termos financeiros devido aos jogos se estarem a disputar à porta fechada.

«O que se passa do ponto de vista de bilhética é muito impactante. E terá um impacto maior para o Benfica do que para os rivais porque o teatro em que atuamos é maior», apontou.

«A parte positiva é que do ponto de vista de receitas televisivas o impacto será nulo, tal como o de receitas da Europa, a menos que surja uma situação complicada. E o impacto em termos de transações será moderado. Haverá menos transações, transações por montantes mais baixos, mas não deixará de haver transações», acrescentou.

Ainda assim, o dirigente das águias assume não esperar que a pandemia venha a causar uma crise da qual não se possa recuperar.

«Não antevejo uma crise e, sobretudo, não antevejo uma crise irrecuperável», disse.