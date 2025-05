A poucos dias do arranque da última jornada da Liga, ninguém quer falhar a presença nos decisivos jogos e há mesmo quem tenha passado a noite junto ao Estádio José Alvalade, para garantir bilhetes para o Sporting-V. Guimarães.

As imagens estão a tornar-se virais nas redes sociais e mostram algumas pessoas sentadas junto às bilheteiras, na madrugada desta terça-feira. Já pelo amanhecer, centenas de adeptos deslocaram-se até às imediações do recinto e formaram filas intermináveis, na esperança de marcar presença no último jogo da prova.

Veja aqui as imagens: