João Graça, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Rio Ave, na primeira jornada da Liga:

«O onze inicial do Sporting e o mesmo do ano passado, estamos a construir uma equipa nova, estamos a crescer em competição, sabíamos que ia ser um jogo difícil, fizemos um golo para dar algum mérito ao nosso esforço. Há muitos jogos pela frente, não conseguimos pontuar e agora vamos tentar fazer melhor. O Sporting tem uma dinâmica muito interessante e difícil de contrariar, os processos mais solidificados e no segundo jogo vai ser diferente. Por muito que se trabalhe, é preciso tempo, é diferente jogar com um jogador há três anos ou há um mês, acredito que vamos crescer e ainda fazer coisas muito bonitas neste campeonato».